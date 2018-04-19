19.04.18 17:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Владелец "Телеграм" Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов.

"Телеграм" продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 млн IP-адресов за последние четыре дня", - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

Он отметил, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.

"Спасибо всем, кто участвует в цифровом сопротивлении", - добавил он.