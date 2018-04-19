Особое меню для аллергиков введут в нижегородских детсадах и школах

19.04.18 17:28

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Пилотный проект по организации питания для аллергиков стартует в некоторых детских садах и школах Нижнего Новгорода, сообщил мэр города Владимир Панов на встрече с родителями учеников в четверг.

"Родители смогут подать заявление, что их ребенку по каким-то причинам необходимо индивидуальное питание. Например, отдельно будут составлять меню для аллергиков. По этому меню будут отдельно поставляться продукты питания, в том числе напрямую с молочной кухни", - цитирует слова В.Панова его пресс-служба.

Мэр отметил, что пока особое меню появится в детсадах и школах одного района города, а затем, если родители останутся довольны, нововведение будет внедрено во всем Нижнем Новгороде.

Кроме того, нижегородская мэрия не исключает организации общественного контроля в школьных столовых с участием родителей. Также продолжится работа по улучшению школьного меню, которое будет составляться с учетом пожеланий детей и их родителей.

По словам присутствовавших на встрече представителей компаний-поставщиков питания для школ, современные ученики предпочитают на обед куриные котлеты, наггетсы и отбивные, отказываясь от рыбных блюд.

"Какую только рыбку не предлагали: и с овощами, и с творогом, но рыбные блюда среди детей никак не приживаются", - посетовали поставщики питания.

Также, по общим наблюдениям, любимыми напитками нижегородских школьников являются морсы и чай с лимоном, а от какао дети чаще всего отказываются.