Запрет на въезд большегрузов будет введен в Самаре на период проведения матчей ЧМ-2018

19.04.18 17:30

© РИА Новости. Владимир Сергеев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Въезд грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны в Самару будет запрещен с 16 июня по 8 июля в дневные часы, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Запрет будет действовать с 6 часов утра до полуночи, исключение предполагается сделать для аккредитованных большегрузов.

"В связи с тем, что введение ограничения окажет влияние на работу промышленных предприятий города, а также автозаправочных станций, принято решение об аккредитации грузовых транспортных средств для проезда на территорию Самары в дни между матчами, исключая предматчевый день, для возможности функционирования предприятий", - говорится в сообщении.

Порядок аккредитации большегрузов сейчас разрабатывается, также совместно с предприятиями будут скорректированы логистические пути доставки грузов в обход основных магистралей Самары, отмечается в пресс-релизе облправительства.

Ранее сообщалось, что власти Самарской области, планируя ограничить проезд большегрузов в Самаре в связи с подготовкой города к ЧМ-2018, столкнулись с жалобами со стороны промпредприятий и ритейлеров. Последние утверждали, что нововведение может привести к росту цен на товары и, возможно, дефициту продовольствия.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин заявлял в июне 2017 года, что после ввода запрета производители и ритейлеры будут вынуждены нанимать грузовики небольшой грузоподъемности.

"Предлагаемая фактически в одностороннем порядке модель управления логистической операционной схемой Самары создаст нагрузку на инфраструктуру области в ночное время, повлечет за собой перестройку логистических цепочек и значительный рост затрат компаний на перевозку готовой продукции, вызванный снижением скорости оборачиваемости грузов, и как следствие, пересмотру тарифов грузоперевозчиками", - говорил тогда В.Ионкин журналистам.

Со своей стороны, в Минтрансе региона заявляли, что ввод запрета в городской черте необходим для подготовки к ЧМ-2018, при этом власти не собираются запрещать движение большегрузов к основным самарским предприятиям, расположенным в промышленной зоне Самары, а также на правобережье реки Самары (приток Волги) и за границами города.

Летом в Самаре должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018, в том числе игра с участием сборной России, а затем - по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Первый матч ЧМ-2018 в Самаре запланирован на 17 июня, последний - на 7 июля.