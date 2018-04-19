Определены победители премии правительства Москвы в области медицины

19.04.18 17:43

© РИА Новости. Игорь Онучин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - В столичной ГКБ имени Боткина состоялась церемония публичной защиты проектов на соискание премии правительства Москвы в области медицины, сообщили "Интерфаксу" в четверг в НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы, выступающего основным организатором мероприятия.

"Свои презентационные доклады представили 34 номинанта, среди которых - главные внештатные специалисты департамента здравоохранения города, окружные специалисты по различным нозологиям и молодые врачи. Каждая презентация оценивалась по пяти критериям: "Эффективность выполненной работы", "Новизна выполненной работы", "Оригинальность", "Надежность" и "Общественное призвание", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, по результатам голосования определено шесть победителей премии правительства Москвы в области медицины.

Так, первое место досталось ДГКБ св. Владимира за работу "Новый метод лечения детей с недоразвитием ветви нижней челюсти"; второе место - ГКБ имени Боткина ДЗМ ("Организация работы Медицинского симуляционного центра Боткинской больницы); третье место - НИИ скорой помощи имени Склифосовского ("Использование минимально инвазивных технологий в лечении абдоминальной травмы").

Кроме того, победителями стали НПЦ медицинской радиологии ("Разработка, внедрение и оценка эффективности телемедицинских технологий для обеспечения качества лучевой диагностики"); Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова ("Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи - наиболее эффективная модель организации единого информационного пространства по оказанию медицинской помощи населению столичного мегаполиса"); а также ПКБ N1 имени Алексеева ДЗМ", КДП N121 и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ("Открываем новую психиатрию. Интеграция амбулаторной психиатрической службы в общемедицинскую сеть").

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил в ходе мероприятия, что впервые подобные слушания проектов на соискание премии правительства Москвы за достижения в медицине проводились в 2017 году. "Ежегодно мероприятие собирает лучших представителей московского профессионального сообщества. Каждая команда-победитель получит премию в размере 1 млн рублей", - сказал он.

В свою очередь директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что все 34 представленные на соискание премии работы были разными. "Среди них есть проекты, посвященные работе поликлиник, стационаров, высоким технологиям, скорой медицинской помощи и т. д. Сделать выбор непросто, потому что каждый проект заслуживает отдельного внимания и поддержки со стороны государства. Уникальность церемонии в том, что мы предоставили жюри возможность онлайн-голосования. И если раньше участники заполняли бумажные протоколы, то сегодня они голосовали с помощью планшета", - сказал Д.Мелик-Гусейнов.

Церемония награждения победителей традиционно состоится в торжественной обстановке в здании мэрии Москвы.