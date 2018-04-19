Крым может стать "песочницей" для обкатки механизма ICO, считает Аксаков

19.04.18 17:46

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Механизм публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) после принятия соответствующих законов может быть отработан в Крыму перед применением на всей территории России, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Несколько законов, которые будут приняты (Госдумой РФ - ИФ), дают все возможности инициаторам проектов в области блокчейн реализовать свои идеи, в том числе в Крыму. Крым в этом плане может стать своеобразной песочницей для тестирования приобретения токенов различных проектов. Это ускорит движение к использованию криптовалюты для финансирования проектов", - сказал А.Аксаков на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в четверг в Крыму.

Он также сообщил о планах создать в Крыму инвестиционную платформу с использованием технологий блокчейн. "Она будет работать, в том числе, проводя ICO (публичное привлечение денежных средств и криптовалют путем размещения токенов - ИФ), то есть, привлекая средства для реализации крымских проектов", - сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку.