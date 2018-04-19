Возобновлена работа на шахте "Мечела" в Кузбассе, где было задымление

20.04.18 08:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Шахта им. Ленина (входит в ПАО "Южный Кузбасс", структуру "Мечел-Майнинга"), работа которой была приостановлена 7 апреля из-за задымления, возобновила работу, сообщается в пресс-релизе "Южного Кузбасса".

"Газовая обстановка рудничной атмосферы в горных выработках шахты в норме. Управление Ростехнадзора провело проверку соблюдения требований промышленной безопасности, по результатам которой выдано разрешение о возобновлении горных работ по выемке угля в лаве 0-17-16 с 14:00 19 апреля", - говорится в сообщении.

Превышение уровня угарного газа, из-за которого была приостановлена добыча, наблюдалось в лаве 0-5-2-13, уточняет компания.

Ранее сообщалось, что 7 апреля из-за сигнала о задымлении были эвакуированы все горняки шахты им.Ленина в г.Междуреченск Кемеровской области. Всего в забое на момент задымления находилось 69 горняков. Работа шахты была приостановлена.

Спустя два дня технический совет шахты принял решение о подтоплении лавы, где было зафиксировано задымление. Работы по закачиванию воды и газообразного азота продолжались несколько дней.