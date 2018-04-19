|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.04.18 08:29
Возобновлена работа на шахте "Мечела" в Кузбассе, где было задымление
"Газовая обстановка рудничной атмосферы в горных выработках шахты в норме. Управление Ростехнадзора провело проверку соблюдения требований промышленной безопасности, по результатам которой выдано разрешение о возобновлении горных работ по выемке угля в лаве 0-17-16 с 14:00 19 апреля", - говорится в сообщении.
Превышение уровня угарного газа, из-за которого была приостановлена добыча, наблюдалось в лаве 0-5-2-13, уточняет компания.
Ранее сообщалось, что 7 апреля из-за сигнала о задымлении были эвакуированы все горняки шахты им.Ленина в г.Междуреченск Кемеровской области. Всего в забое на момент задымления находилось 69 горняков. Работа шахты была приостановлена.
Спустя два дня технический совет шахты принял решение о подтоплении лавы, где было зафиксировано задымление. Работы по закачиванию воды и газообразного азота продолжались несколько дней.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket