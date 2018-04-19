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20.04.18 08:40
Число новых предприятий на Дальнем Востоке до конца года удвоится
"На сегодняшний день введено 104 новых предприятия. Вложено по факту сегодня более 120 млрд рублей, более 8 тыс. рабочих мест создано. До конца года (будет) 200 новых предприятий, 250 миллиардов инвестиций и 15 тыс. новых рабочих мест", - сказал А.Галушка.
Министр сообщил также, что в регионах Дальнего Востока реализуется порядка 1200 инвестиционных проектов. "Они в разных стадиях находятся: кто-то уже зашел в проектирование, кто-то на этапе деклараций и экспертизы, кто-то уже начал строить", - пояснил А.Галушка.
ЯМЭФ проходит четвертый год подряд, форум собрал свыше 3 тыс. участников из 71 страны мира.
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