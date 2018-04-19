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20.04.18 08:40

Число новых предприятий на Дальнем Востоке до конца года удвоится

© РИА Новости. Владимир Федоренко
20 апреля. Interfax-Russia.ru - Число новых предприятий, введенных в эксплуатацию на Дальнем Востоке, к концу текущего года увеличится со 104 до 200, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в четверг в Крыму.

"На сегодняшний день введено 104 новых предприятия. Вложено по факту сегодня более 120 млрд рублей, более 8 тыс. рабочих мест создано. До конца года (будет) 200 новых предприятий, 250 миллиардов инвестиций и 15 тыс. новых рабочих мест", - сказал А.Галушка.

Министр сообщил также, что в регионах Дальнего Востока реализуется порядка 1200 инвестиционных проектов. "Они в разных стадиях находятся: кто-то уже зашел в проектирование, кто-то на этапе деклараций и экспертизы, кто-то уже начал строить", - пояснил А.Галушка.

ЯМЭФ проходит четвертый год подряд, форум собрал свыше 3 тыс. участников из 71 страны мира.

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