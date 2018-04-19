Агентство Дальнего Востока откроет офис в Вене по привлечению инвестиций

20.04.18 08:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) откроет офис в Вене, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в четверг в Крыму.

"Сегодня сформировался пул инвесторов из Австрии, которые приходят на Дальний Восток. Именно поэтому на ВЭФ (Восточный экономический форум - ИФ) будет отдельный бизнес-диалог Россия - Австрия. Да, первоначально мы планировали (для открытия офиса - ИФ) Брюссель, но, имея в виду, что сегодня в практическом плане очень хорошая активность от наших австрийских коллег, мы склоняемся к тому, что офис Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта должен быть в Вене", - приводит слова министра пресс-служба Минвостокразвития.

На сегодняшний день представительства АПИ открыты в Шанхае и Пекине, до конца этого года начнут работать представители в Сеуле, Токио и Индии.

ЯМЭФ проходит четвертый год подряд, форум собрал свыше 3 тыс. участников из 71 страны мира.