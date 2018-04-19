Камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России

20.04.18 09:08

© РИА Новости. Константин Чалабов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Камчатская "Берингия-2018", прошедшая маршрут в 2 тыс. 101 км, вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране, сообщает в пятницу оргкомитет гонки.

"Рекорд зафиксировал и официально подтвердил президент "Агентства ПАРИ", главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по внесению результата "Берингии-2018" в Книгу рекордов Гиннесса, которая фиксирует все мировые достижения.

"Собрав все документы и предоставив их нашим коллегам в Лондон, мы надеемся, в скором времени обеспечить Камчатский край и Чукотку дипломами, в которых будет написано и подтверждено, что Книга рекордов Гиннесса, находящаяся в Лондоне, считает точно так же, как и Книга рекордов России в Москве", - приводятся в сообщении слова А.Свистунова.

А торжественная передача диплома, подтверждающего, что "Берингия-2018" является самой протяженной гонкой на собачьих упряжках в стране, состоится в пятницу в Петропавловске-Камчатском на церемонии награждения каюров-победителей.

По данным оргкомитета, призовой фонд гонки в этом году составляет около 9,5 млн руб.

Победителю "Берингии" - камчатскому каюру Валентину Левковскому - достались 3 млн руб. Эти деньги он планирует потратить на покупку квартиры в Петропавловске-Камчатском для родителей, которые сейчас живут в селе Усть-Хайрюзово на севере полуострова.

"Я маме с папой подарю. Пусть они квартиру купят себе, чтобы мама уже сюда из Усть-Хайрюзово наконец-то переехала. Чтобы они уже точно перебрались в Петропавловск-Камчатский", - цитирует оргкомитет В.Левковского.

Серебряный призер - москвич Вячеслав Демченко - выиграл 2 млн руб. За третье место - 1 млн руб. достался камчатскому каюру Андрею Семашкину. Приз в 500 тыс. руб. выиграла 18-летняя дебютантка гонки Алиса Ищенко, пришедшая к финишу четвертой.

"Берингия-2018" стартовала 11 марта в камчатском райцентре Мильково и финишировала 18 апреля в селе Марково Чукотского автономного округа. На старт заезда вышли 15 каюров, к финишу пришли 11, остальные снялись с участия по разным причинам.

Традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проходит с 1990 года. Тогда дистанцию в 250 км преодолели восемь упряжек. Через год расстояние от старта до финиша увеличилось почти в восемь раз - длина трассы "Берингии-91" составила уже 1 тыс. 980 км. Тогда гонка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в мире гонка на собачьих упряжках.