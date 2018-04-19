Проблемы с интернетом возникли в Приамурье и Якутии из-за реконструкции ЛЭП

20.04.18 09:21

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Часть абонентов ПАО "Ростелеком" на Дальнем Востоке в пятницу осталась без интернета из-за реконструкции линии электропередачи в Сковородине Амурской области.

"В связи с реконструкцией ЛЭП в Сковородине с 8:00 проводятся аварийные работы по переносу кабеля на новые опоры. Возможны перебои в работе интернета по всему Дальнему Востоку. Плановый срок завершения работ -16:00 текущего дня", - прокомментировали в Ростелекоме.

Основная часть потребителей, у которых возникли проблемы с выходом в глобальную сеть, находятся в Приамурье и Якутии, уточнили в компании.