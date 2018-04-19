Десятки боевых кораблей и авиация задействованы в учении Тихоокеанского флота в Японском море

20.04.18 09:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Двустороннее тактическое учение сил Тихоокеанского флота (ТОФ), в котором задействованы боевые корабли, подводные лодки, морская авиация, вспомогательные суда, началось в пятницу у берегов Приморья.

"На различных этапах учения будет задействовано до 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, до 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота", - сообщил представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По его словам, в море корабли в составе тактических групп будут решать противолодочные задачи, отработают организацию противовоздушной обороны отрядов, проведут встречный морской бой. Планируется выполнение ракетных и артиллерийских стрельб по береговым, морским и воздушным целям.

Учение проводится в рамках итоговой проверки за зимний период обучения на ТОФ и продолжится до конца месяца.