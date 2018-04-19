Ледоход на реке Лена в районе Якутска ожидается в середине мая

20.04.18 09:43

© РИА Новости. Яков Андреев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Якутское управление по гидрометеорологии прогнозирует начало ледохода на реке Лена на 3-5 суток раньше средних сроков, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Вскрытие реки Лена в верхнем течении в Иркутской области предполагается на 2-4 суток раньше средних многолетних сроков. В пределах Ленского и Олекминского районов Якутии ледоход ожидается 4-12 мая, что на 4-5 суток раньше нормы. Ниже Олекминска и до устья река вскроется на 3-4 суток раньше нормы, в районе Якутска - 14-16 мая, Сангар - 19-21 мая, у Кюсюра - в последних числах мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что северные реки, а также реки Алдан, Амга, Вилюй вскроются раньше нормы в среднем на 2-4 суток.

Уровень воды во время половодья в Ленском районе может превысить в среднем примерно два метра средних многолетних значений.

Образование заторов льда наиболее вероятно на реке Лена в пределах Олекминского, Хангаласского, Намского улусов и пригородах города Якутска, в среднем и нижнем течении реки Амга и Колыма. При заторах льда возможны подъемы уровней воды на полтора-два метра и превышающие прогнозные величины с подтоплением пониженных участков, автодорог, отдельных хозяйственных объектов.

Из-за высокой осенней увлажненности и большого количества снега будут подтоплены села Сватай, Аргахтах, Березовка Среднеколымского улуса, Андрюшкино Нижнеколымского района и поселки, расположенные на притоках реки Индигирка в Абыйском улусе.