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20.04.18 09:54

Глава Хакасии предлагает создать госзапас алюминия для поддержки РусАла

© РИА Новости. Алексей Дружинин
20 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Хакасии Виктор Зимин предлагает создать государственный запас алюминия для поддержки предприятий "РусАла".

"Можно создать государственный алюминиевый запас. Есть ведь золотой запас страны. Продукцию временно можно выпускать на склад - под заказ государства. Металл всегда востребован", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

По его мнению, для государства такая форма поддержки будет еще и выгодным вложением.

"Плюс сохранятся производства. У нас в Хакасии под 7 тыс. рабочих на предприятиях "РусАла" работает, а вместе с алюминиевыми производствами в Красноярском крае - 15 тыс. человек", - продолжил глава региона.

При этом Хакасия "даже с небольшим своим бюджетом готова поддержать эти производства". "Здесь речь идет не о конкретном бизнесмене (основном владельце "РусАла" Олеге Дерипаске - ИФ), а о тысячах рабочих. Это наше производство, наше отраслевое развитие", - резюмировал В.Зимин.

В начале апреля в SDN List Минфина США, попадание в который означает заморозку всех активов и запрет транзакций в Соединенных Штатах, были включены О.Дерипаска, "РусАл" и ряд других лиц и компаний.

Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы "РусАла" - одни из крупнейших в РФ, их суммарная производственная мощность составляет 839 тыс. тонн алюминия в год.

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