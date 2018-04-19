Заблокирован доступ к 18 VPN и прокси-сервисам, предоставлявшим доступ к Telegram

20.04.18 10:00

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли возможность доступа к мессенджеру Telegram, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"На сегодняшний день ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России в связи с тем, что он не передал ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру.

За это время, по данным владельца Telegram Павла Дурова, Роскомнадзор заблокировал 18 млн IP-адресов компаний, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В связи с этим несколько десятков сторонних ресурсов, находящихся на данных адресах, также пострадали от действий российского надзорного органа. В их числе онлайн-торговцы, соцсети (Одноклассники), мессенджеры (Viber), курьерские службы, онлайн-школы иностранных языков и даже Музеи Московского Кремля, которые не смогли осуществлять онлайн-продажу билетов. Некоторые из компаний обратились к юристам Telegram и подумывают подать коллективный иск в суд к Роскомнадзору из-за ущерба, которого он нанес их бизнесу своими действиями.

При этом Telegram, несмотря на усилия Роскомнадзора по его блокировке, пока сохраняет работоспособность.