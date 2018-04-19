Крым и Южная Осетия договариваются о сотрудничестве

20.04.18 10:11

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Протокол о намерениях развивать сотрудничество между Южной Осетией и Крымом подписан в пятницу утром на полях IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), передает корреспондент "Интерфакса".

Подписи под документом поставили президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и глава Крыма Сергей Аксенов.

"Стороны выражают намерение развивать долгосрочные и всесторонние торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи на принципах взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Южная Осетия", - говорится в протоколе.

Совет министров Крыма и правительство Южной Осетии намерены в будущем разработать и подписать соглашение о сотрудничестве.

"Стороны дополнительно определят время и место подписания соглашения", - отмечается в протоколе.

ЯМЭФ - деловое мероприятие, которое проходит четвертый год подряд, форум в 2018-м собрал свыше трех тысяч участников из 71 страны мира.