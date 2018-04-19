"Курганстальмост" полностью обеспечен заказами до сентября - губернатор

20.04.18 10:23

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 апреля. Interfax-Russia.ru - ЗАО "Курганстальмост" полностью обеспечено заказами до сентября текущего года, заявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

"Во всяком случае, первое полугодие по сентябрь месяц объем заказов по "Курганстальмосту" в полном объеме закрыт", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет с заказами предприятия после завершения строительства Крымского моста.

"Суммы не ниже, чем в прошлом году. В прошлом году объем промышленного производства на "Курганстальмосте" в совокупности по всем предприятиям, которые туда входят, где то 14 млрд рублей", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что рост объема производства ЗАО "Курганстальмост" по итогам 2017 года составил более 30 тыс. тонн (46%) и достиг 95 тыс. тонн металлоконструкций - рекордный за последние пять лет показатель.

Основной продукцией ЗАО "Курганстальмост" являются строительные металлоконструкции различного назначения, в том числе металлоконструкции всех типов пролетных строений мостов, метизная продукция, трубы большого диаметра для водопропускных сооружений, художественные кузнечные изделия, буровые машины MBG-12, MBG-24, некоторые виды специального технологического оборудования, пиломатериал.