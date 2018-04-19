|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.04.18 10:23
"Курганстальмост" полностью обеспечен заказами до сентября - губернатор
"Во всяком случае, первое полугодие по сентябрь месяц объем заказов по "Курганстальмосту" в полном объеме закрыт", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет с заказами предприятия после завершения строительства Крымского моста.
"Суммы не ниже, чем в прошлом году. В прошлом году объем промышленного производства на "Курганстальмосте" в совокупности по всем предприятиям, которые туда входят, где то 14 млрд рублей", - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что рост объема производства ЗАО "Курганстальмост" по итогам 2017 года составил более 30 тыс. тонн (46%) и достиг 95 тыс. тонн металлоконструкций - рекордный за последние пять лет показатель.
Основной продукцией ЗАО "Курганстальмост" являются строительные металлоконструкции различного назначения, в том числе металлоконструкции всех типов пролетных строений мостов, метизная продукция, трубы большого диаметра для водопропускных сооружений, художественные кузнечные изделия, буровые машины MBG-12, MBG-24, некоторые виды специального технологического оборудования, пиломатериал.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket