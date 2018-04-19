Дело об убийстве возбуждено в связи с пожаром в алтайском селе, где погибли пять человек

20.04.18 13:46

© РИА Новости. Денис Мукимов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Житель села Косиха задержан в Алтайском крае по подозрению в поджоге дома, в результате которого погибли пять человек, сообщает в пятницу пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель. Предварительно установлено, что между ним и погибшими произошел конфликт, в результате он поджог дом", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), отмечается в пресс-релизе.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 апреля в селе Косиха в частном доме несколько местных жителей распивали спиртные напитки. Ночью в веранде вспыхнул пожар, в результате от отравления угарным газом погибли три женщины и двое мужчин.

Отмечается, что все погибшие вели антисоциальный образ жизни, в доме постоянно собирались компании.