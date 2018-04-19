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20.04.18 13:46
Дело об убийстве возбуждено в связи с пожаром в алтайском селе, где погибли пять человек
"По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель. Предварительно установлено, что между ним и погибшими произошел конфликт, в результате он поджог дом", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), отмечается в пресс-релизе.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
20 апреля в селе Косиха в частном доме несколько местных жителей распивали спиртные напитки. Ночью в веранде вспыхнул пожар, в результате от отравления угарным газом погибли три женщины и двое мужчин.
Отмечается, что все погибшие вели антисоциальный образ жизни, в доме постоянно собирались компании.
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