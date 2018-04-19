Тулеев завершит политическую деятельность в сентябре - политолог

20.04.18 10:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Спикер парламента Кузбасса Аман Тулеев не планирует становиться депутатом по окончанию полномочий текущего созыва Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) в сентябре текущего года, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" профессор кафедры политических наук Кемеровского госуниверситета, политолог Александр Коновалов.

По словам А.Коновалова, между ним и А.Тулеевым состоялся телефонный разговор, а затем личная встреча, на которой, в том числе, обсуждались вопросы работы депутатского корпуса и дальнейших планов экс-губернатора.

"Он дал понять, что на выборы больше не пойдет, так как не планирует в дальнейшем становиться депутатом. Скорее всего, он займется общественной деятельностью. А.Тулеев сказал, что после "Зимней вишни" (пожар в торговом центре - ИФ) и всех тех событий, что были с ним после этого, у него ухудшилось состояние здоровья, и вновь встал вопрос о продолжении реабилитации (после операции в 2017 году - ИФ). Чувствуется усталость А.Тулеева", - сказал А.Коновалов.

Он также отметил, что появившаяся в СМИ информация о том, что в ближайшие дни А.Тулеев покинет страну для прохождения реабилитации не находит своего подтверждения. "Могу точно сказать, что А.Тулеев работает, сессию 25 апреля он проведет", - сказал собеседник агентства.

А.Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года. 1 апреля, вскоре после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, он подал прошение об отставке с поста президенту РФ. Президент удовлетворил его прошение. Врио губернатора назначен С.Цивилев.

3 апреля А.Тулеев стал депутатом СНДКО, а 10 апреля на внеочередной сессии его избрали председателем парламента Кузбасса, но на пресс-подход к журналистам он не вышел. Руководитель фракции "Справедливая Россия" парламента Кемеровской области Владимир Волчек заявил, что А.Тулеев не смог этого сделать, так как "ему сложно выехать (на коляске-ИФ) из зала".

Как сообщалось, в мае 2017 года А.Тулеев уходил в отпуск, который несколько раз продлевал. Позже выяснилось, что экс-глава региона перенес операцию на позвоночнике, которая была проведена в Германии. В августе прошлого года он провел совещание, на котором сказал, что в течение месяца будет передвигаться в инвалидной коляске, после чего планирует встать на ноги.