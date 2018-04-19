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20.04.18 10:56
Проблема с обманутыми дольщиками в Сибири не снята - полпред Меняйло
"За два года проведена значительная работа, надо согласиться, но проблема не снята", - сказал он на окружном совещании по проблемам долевого строительства в Новосибирске в пятницу.
Полпред напомнил, что два года назад соответствующее поручение дал глава государства.
Он отметил, что не по всем объектам выработан конкретный план действий, позволяющий достроить проблемные дома, число которых продолжает увеличиваться - в Красноярском крае к реестру добавилось три дома, в Новосибирской - четыре.
В то же время, отметил он, в январе-марте текущего года восстановлены права 1,8 тыс. человек - участников долевого строительства, ранее не входивших в соответствующие реестры.
"Люди, которых обманули, должны знать от нас с вами, когда они получат свои квадратные метры", - подчеркнул полпред.
В противном случае, сказал С.Меняйло, дольщики выходят на митинги, ставят палаточные городки и т.д.
"Это результат работы комиссий (в регионах - ИФ) по решению проблем обманутых дольщиков", - сказал полпред.
Он также отметил, что в ряде регионов (Новосибирской, Омской областях, в Бурятии) не выдерживаются сроки ввода долгостроев.
По состоянию на 1 апреля, в субъектах РФ СФО к числу "проблемных объектов" отнесено 139 многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с использованием денежных средств более 11,6 тыс. граждан. В региональные реестры пострадавших дольщиков включено около 3,8 тыс. человек.
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