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20.04.18 11:07
Уральский полпред предлагает создавать 3-5-летний план госзакупок для Арктики
"Мы много говорим об освоении новых рынков, трудности выхода на международные площадки, при этом зачастую недооцениваются наши внутренние резервы. Одним из них, на наш взгляд, является Арктика. Развитие арктических территорий создает обширный рынок высокотехнологичной продукции. Здесь оборонным предприятиям, как говорится, и карты в руки", - сказал он в пятницу в Екатеринбурге на совещании по вопросам готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса УрФО к выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения для использования в арктических проектах.
Полпред отметил, что основными инвесторами в Арктике являются государство и крупные сырьевые компании.
"Думаю, будет правильным централизованно определять потребности в той или иной продукции на перспективу от 3 до 5 лет. Эти данные целесообразно размещать в государственной информационной системе. Такие планы закупок можно составлять, например, в масштабах федеральных министерств. Это позволит предприятиям формировать производственные программы, планировать и вести НИОКРы в расчете на арктический рынок сбыта", - сказал И.Холманских.
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