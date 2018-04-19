Аккаунты интернет-рации Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ

20.04.18 11:12

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Аккаунты интернет-рации Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры России в связи с призывами к нарушению территориальной целостности РФ, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В феврале 2017 года по инициативе Генеральной прокуратуры РФ блокировались 4 аккаунта интернет-рации Zello в связи с наличием призывов к нарушению территориальной целостности РФ", - говорится в ответе А.Куренного на соответствующий запрос агентства.

Ранее 11 апреля Роскомнадзор объявил, что заблокировал технический домен Google на основании требования Генпрокуратуры "в связи с ограничением к доступу приложению Zello". "Данный ресурс внесен в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры, в связи с ограничением доступа к сервису Zello", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

В ответе при этом отмечается: "в отсутствие ссылки на дату и номер конкретного требования Генеральной прокуратуры РФ, на основании которого Роскомнадзором производится блокировка технического домена Google, предоставить дополнительную информацию не представляется возможным".

По данным СМИ, на указанном домене у Google находится служебный контент собственных ресурсов, а также счетчики и компоненты для сторонних сайтов.

По мнению специалистов, на которые ссылаются СМИ, "в ближайшее время могут перестать открываться не только ресурсы Google, но и сайты в интернете, которые используют ресурсы Google".

Роскомнадзор заблокировал Zello на территории РФ в апреле 2017 года в связи с тем, что компания отказалась исполнить российское законодательство и предоставить информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации.

Приложение Zello - это бесплатная программа, которая позволяет превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени.