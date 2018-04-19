Суд в Стерлитамаке изберет меру пресечения подростку, устроившему поножовщину в школе

20.04.18 11:21

© РИА Новости. Артур Салимов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Стерлитамакский городской суд в пятницу рассмотрит ходатайство следственных органов об аресте учащегося школы N1 в Стерлитамаке, ранившего ножом одноклассницу и педагога и устроившего пожар в учебном кабинете, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Верховного суда РБ.

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание (суда, на котором оно будут рассмотрено - ИФ) сейчас уже начинается", - сказал сотрудник пресс-службы.

Будет ли нападавший присутствовать на заседании, собеседник агентства уточнить не смог.

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания республики Николай Никитин, сильнее всего пострадала учительница.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики.