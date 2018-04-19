Суд в Стерлитамаке изберет меру пресечения подростку, устроившему поножовщину в школе

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20 апреля. Interfax-Russia.ru - Стерлитамакский городской суд в пятницу рассмотрит ходатайство следственных органов об аресте учащегося школы N1 в Стерлитамаке, ранившего ножом одноклассницу и педагога и устроившего пожар в учебном кабинете, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Верховного суда РБ.
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание (суда, на котором оно будут рассмотрено - ИФ) сейчас уже начинается", - сказал сотрудник пресс-службы.
Будет ли нападавший присутствовать на заседании, собеседник агентства уточнить не смог.
В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы.
Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания республики Николай Никитин, сильнее всего пострадала учительница.
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