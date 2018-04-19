В Курганской области занялись выявлением детей, склонных к деструктивным проявлениям

20.04.18 11:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Повышение уровня комплексной безопасности детей в образовательных учреждениях обсудили на совещании в Курганской области, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"В настоящее время прорабатываются вопросы повышения системы безопасности образовательных учреждений, ведется работа по выявлению детей, склонных к деструктивным проявлениям. Сейчас очень важно педагогам не подходить формально к организации образовательного и воспитательного процесса, а повысить уровень ответственности за наших детей в школах", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора области по социальной политике Александра Карпова.

По данным пресс-службы, в ходе совещания с заместителями глав муниципальных районов и городских округов по социальным вопросам говорилось о том, что основные задачи, стоящие перед руководителями в сфере образованием и главами муниципалитетов - обеспечение школ техническими средствами безопасности, повышение компетентности сотрудников, занимающихся охраной.

Согласно сообщению, было предложено активней вовлекать детей во внеурочную деятельность, использовать возможности таких детских общественных объединений, как "Российское движение школьников" и "Юнармия".