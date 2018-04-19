Суд поместил под стражу бывшего главного архитектора Краснодара

20.04.18 11:36

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в четверг дал санкцию на арест бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка, подозреваемого в злоупотреблении и превышение должностных полномочий.

"Рассмотрев ходатайство следствия, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уголовное дело в отношении И.Мазурка возбуждено на основании материалов ФСБ по статьям 285 и 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностных полномочий) и расследуется седьмым следственным управлением (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону).

По данным следствия, И.Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013-2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства", - сказала С.Петренко.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные следствия, в 2014-2015 годах И.Мазурок, работая директором департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, согласовывал строительство жилых комплексов в Краснодаре в границах памятников археологии федерального значения - "Городище ТЭЦ", "Селище Пашковское-2", "Могильник городища на Дубинке". Ущерб от действий чиновника, по предварительным данным, оценивается в 8 млн рублей.

Главный архитектор Краснодара был задержан в среду. Распоряжением мэра Краснодара Евгения Первышова И.Мазурок временно отстранен от исполнения обязанностей на период следствия.