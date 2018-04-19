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20.04.18 11:43
Окончательное количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" составило 60 человек
"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре - их 60", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".
Она отметила, что следователями получены заключения всех генетических экспертиз по погибшим. "Все они идентифицированы", - сказала С.Петренко.
Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Кроме того, С.Петренко сообщила в пятницу, что следствие о гибели десятков людей при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" получило результаты всех генетических экспертиз.
"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37-ми человек", - сказала С.Петренко.
Она напомнила, что ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.
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