Окончательное количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" составило 60 человек

20.04.18 11:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" установило, что всего погибло 60 человек, все они опознаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре - их 60", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что следователями получены заключения всех генетических экспертиз по погибшим. "Все они идентифицированы", - сказала С.Петренко.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Кроме того, С.Петренко сообщила в пятницу, что следствие о гибели десятков людей при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" получило результаты всех генетических экспертиз.

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37-ми человек", - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.