Похороны 37 жертв пожара в кемеровской "Зимней вишне" пройдут 21-23 апреля

20.04.18 15:55

© РИА Новости. Сергей Ким

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Администрация Кемерово взяла на себя расходы по организации похорон погибших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", которые состоятся в ближайшие три дня, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе мэрии в пятницу.

"С 21 по 23 апреля будут похоронены 37 погибших, администрация взяла на себя организацию и траты на похороны и поминальные обеды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, похороны и прощание будут проходить на разных кладбищах в Кемерово, а также в других населенных пунктах.

Как сообщалось, останки погибших на пожаре 25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" были направлены на экспертизу для установления личностей. К концу марта были установлены личности 27 человек, их похороны проходили с 28 марта до первых чисел апреля.

Всего на пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.