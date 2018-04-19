Первый туристический фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Кабардино-Балкарии

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20 апреля. Interfax-Russia.ru - Туристический фестиваль "Новые горизонты" соберет 22 апреля в Нальчике детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма КБР в пятницу.
"Участниками первого туристического фестиваля "Новые горизонты" станут дети от 7 до 17 лет с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, обучающиеся в спортивно-адаптивной школе, а также их родители и тренеры", - говорится в пресс-релизе.
Фестиваль пройдет 22 апреля в Нальчике на территории поисково-спасательного подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Дети попробуют свои силы в прохождении контрольно-туристического маршрута, научатся ставить палаточный лагерь и разводить костер, познакомятся с работой кинологической службы МЧС", - отмечает пресс-служба.
Спортсмены-лучники и спасатели подготовили показательные выступления.
Гостями мероприятия станут участники параолимпийской сборной России по стрельбе из лука.
В рамках фестиваля будет работать полевая кухня.
Организуют фестиваль Кабардино-Балкарская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества "Созидание", ПСП "Нальчик", ЭВПСО МЧС России и Спортивно-адаптивная школа Министерства спорта КБР, при поддержке Министерства курортов и туризма КБР, санатория "Маяк", КБРОО "Федерация стрельбы из лука", а также с участием активистов Молодежного клуба Русского географического общества "Альтаир".