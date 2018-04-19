Движение грузовиков по Крымскому мосту будет открыто в октябре - Соколов

20.04.18 12:03

фото инфоцентра "Крымский мост"

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту будет открыто до конца года, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года - ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона", - сказал министр журналистам в пятницу.

Он напомнил, что "мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока, и уже в конце мая, в преддверие курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы".

"Со своей стороны, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить максимально комфортный переезд в Крым и обратно для отпускников-автомобилистов и пассажиров межрегиональных и туристических автобусов. При этом безопасность моста будет гарантированно обеспечена в необходимом объёме для проезда легкового транспорта и автобусов как силами подразделений транспортной безопасности, так и нашими коллегами из специальных структур", - сказал М.Соколов.