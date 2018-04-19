Верховный суд Ингушетии оставил под стражей обвиняемого в хранении оружия экс-главу отделения ПАРНАС

20.04.18 12:14

© РИА Новости. Владимир Федоренко

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Ингушетии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на решение Магасского районного суда о продлении срока ареста ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева, арестованного в январе за хранение оружия и оскорбление представителя власти.

"Верховный суд оставил в силе постановление суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Назрани Магомеду Хазбиеву до 11 июня", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель суда.

Он отметил, что постановление о продлении срока ареста обвиняемого до 11 июня было вынесено 9 апреля по ходатайству следствия.

М.Хазбиев участвовал в заседании суда по видеосвязи, в суде присутствовали родственники и знакомые активиста. Во время судебного слушания оппозиционер отверг все предъявленные ему обвинения.

Как сообщалось со ссылкой на МВД Ингушетии, 38-летний М.Хазбиев, три года находившийся в международном розыске по обвинению в незаконном обороте оружия, был задержан ингушскими полицейскими 11 января этого года.