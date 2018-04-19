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20.04.18 12:20

Истинной причиной блокировки мессенджера "Телеграм" в РФ могли стать планы выпуска криптовалюты

© РИА Новости. Владимир Трефилов
20 апреля. Interfax-Russia.ru - Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин ничего не слышал о письме ФСБ о том, что истинной причиной блокировки мессенджера "Телеграм" в РФ могли стать планы выпуска мессенджером криптовалюты, угрожающей безопасности страны.

"Я об этом письме ничего не слышал", - сказал А.Волин "Интерфаксу" в пятницу. Саму версию блокировки "Телеграма" замминистра комментировать не стал.

Ранее РБК сообщило, что 18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки "Телеграма" в России заключается в желании основателя мессенджера Павла Дурова запустить на основе мессенджера "полностью неконтролируемую финансовую систему".

"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм (. . .). Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны (. . .). Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", - цитирует издание письмо, подписанное Р.Антипкиным.

В феврале-марте "Телеграм" привлек в ходе ICO $1,7 млрд - на развитие собственного блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON). Сообщалось, что в числе участников ICO Telegram глава Qiwi Сергей Солонин, фонд TMT Investments, миллиардер Роман Абрамович, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и сооснователь инвесткомпании DST Юрий Мильнер.

Ранее в пятницу руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков заявил, что не доверяет публикациям о том, что причиной блокировки мессенджера Telegram могли стать планы выпуска криплтовалюты, которая будет угрожать безопасности страны.

"Вбросы про Телеграм идут друг за другом. Не ведитесь", - написал юрист в своём Телеграм-канале, прокомментировав публикацию в СМИ.

"Получите официальное подтверждение ФСБ про криптовалюту как причину блокировки. Это будет означать, что заявленные в протоколе по административному делу, в позиции ФСБ в судах и в решениях судов причина в виде борьбы с терроризмом - не соответствуют действительности и подлежат отмене", - резюмировал П.Чиков.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Телеграм на территории России. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к "Телеграму". 17 апреля адвокаты мессенджера сообщили, что обжаловали немедленную блокировку мессенджера.

Несмотря на все усилия заблокировать мессенджер, Telegram пока остаётся работоспособным.

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