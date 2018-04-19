Реновация изменит "цвет" московских районов

20.04.18 12:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - "Цвет" московских районов будет меняться при выполнении программы реновации, рассказала в пятницу журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Цвет московских районов будет меняться. Главный архитектор следит за этим очень строго. Смотрит, чтобы город был не унылым и скучным. Чтобы кварталы реновации были разнообразными, имели свой стиль", - сказала она.

Ю.Княжевская добавила, что в настоящее время идет разработка цветовых решений для кварталов реновации. Однако какими будут кварталы - "красными или зелеными" - говорить преждевременно.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.