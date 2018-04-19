Дом Наркомфина после реставрации избавится от пристроек

20.04.18 12:22

© РИА Новости. Олег Голод

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Объект культурного наследия регионального значения Дом Наркомфина в Москве в ходе реставрации избавится от поздних пристроек, рассказали в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Лёвкина.

"Проектом реставрации предусмотрен демонтаж всех надстроек и пристроек к историческому объему здания, раскрытие пространства на первом этаже, восстановление первоначальной объемно-планировочной структуры интерьеров. Также предполагается провести реставрацию наружных стен и эксплуатируемых кровель, системы водоотведения кровли и характерной схемы инженерных коммуникаций внутри стен и перекрытий, а также реставрацию и воссоздание утраченной части металлического витража", - сообщил он.

По словам главы департамента, сейчас в здании завершены демонтажные работы по раскрытию пространства первого этажа и начаты работы по устройству внутренних инженерных систем, к концу месяца планируется начать реставрацию фасадов.

Дом Наркомфина был построен в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Комплекс, состоящий из жилого и коммунального корпусов, является примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. В 2006 году дом был включен в список 100 памятников мировой культуры, находящихся под угрозой уничтожения.

К 2016 году общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Тогда же права собственности на помещения здания были консолидированы в руках единого собственника - ООО "Лига прав".

Реставрация Дома Наркомфина началась в июле 2017 года, хотя изначально работы должны были стартовать весной 2014 года. Основной проблемой, препятствовавшей началу работ, был нерешенный имущественный вопрос.

В августе прошлого года мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что Дом Наркомфина может быть отреставрирован в течение двух лет. Тогда же Сбербанк открыл ООО "Лига прав" кредитную линию объемом 855 млн рублей на реставрацию и приспособление здания под современное использование.