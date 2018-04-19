Петербургские депутаты обогатились на фоне беднеющих членов правительства

20.04.18 12:29

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Самым состоятельным депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга по итогам 2017 года стал коммунист Александр Рассудов, заработавший более 843 млн рублей.

Сведения о доходах петербургских депутатов опубликованы на сайте Законодательного собрания.

Больше всех в 2017 году заработал А.Рассудов (КПРФ), бывший председатель совета директоров ГК "Лидер Групп": его доход составил более 843,5 млн рублей. В собственности депутата три квартиры, а также автомобили Mercedes GL350 и Volvo S80. Супруга А.Рассудова владеет также апартаментами в Испании. Годом ранее А.Рассудов также стал самым состоятельным депутатом Петербурга, задекларировав 775,7 млн рублей дохода.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров в 2017 году заработал 3,9 млн рублей (2016 году - 5,1 млн рублей). В его собственности находятся квартира, три дачных помещения и автомобиль ГАЗ 2411 "Волга".

Самый молодой депутат Заксобрания по-прежнему остается самым скромным, однако улучшил свое материальное положение. За 2017 год Виктор Сысоев из ЛДПР заработал 1,8 млн рублей (в 2016 году - всего 624,7 тыс. рублей). Парламентарий владеет квартирой и автомобилем Huindai i30. Его мать, "старожил" петербургского парламента Любовь Егорова ("Единая Россия") задекларировала 5,3 млн рублей дохода.

Ранее самый состоятельный член правительства Петербурга вице-губернатор Александр Говорунов отчитался о 13,8 млн рублей дохода, что на 2,9 млн рублей меньше, чем годом ранее. Таким образом, самый богатый депутат северной столицы за год заработал в 61 раз больше, чем самый состоятельный чиновник правительства города.

Годом ранее разница в доходах между самым богатым чиновником и самым состоятельным депутатом Петербурга составляла 46 раз.