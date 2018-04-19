Весенний запрет на ловлю рыбы введен в регионах Северо-Запада

20.04.18 12:35

© РИА Новости. Роготнев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству ввело запрет на ловлю рыбы в связи с началом нерестового периода в регионах округа, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Предусмотрено усиление контрольно-надзорных и профилактических мероприятий: круглосуточное дежурство инспекторов рыбоохраны на путях миграции весенне-нерестующих видов рыб, регулярные рыбоохранные рейды с привлечением сотрудников региональных управлений МВД РФ и внештатных общественных инспекторов", - говорится в сообщении.

Мораторий распространяется на акватории Финского залива, Ладожского, Онежского, Чудского озер и других водоемов Северо-Западного округа.