По уровню дорожной безопасности Москва сопоставима с городами Германии - Ликсутов

20.04.18 12:40

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Уровень безопасности на московских дорогах близок к показателю немецких городов, заявил заммэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов журналистам в четверг.

"Москва с точки зрения безопасности вполне сопоставима с немецкими городами, где наиболее дисциплинированные водители", - сказал он.

Так, по словам М.Ликсутова, в Берлине показатель смертности в ДТП составляет 3,9 на 100 тыс. населения.

"В Москве этот показатель составляет 4", - заметил он.