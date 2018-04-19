Кремль ознакомится с обращением главы Серпуховского района Московской области

20.04.18 12:43

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что пока не знаком с обращением главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, заявившего о давлении на него, но обязательно это сделает.

"Я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути, к сожалению, пока не было времени с ним ознакомиться", - сказал Д.Песков журналистам.

Он добавил, что "обязательно это сделаем".

Ранее глава Серпуховского района А.Шестун записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что его под угрозами принуждают к отставке. По его словам, смещения главы района добивается губернатор Подмосковья. В случае несогласия сложить полномочия А.Шестуну якобы угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом.