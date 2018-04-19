Тактильный сад "Шестое чувство" откроется на юго-востоке столицы

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20 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый тактильный сад "Шестое чувство", в первую очередь ориентированный на комфортный отдых людей с ограниченными возможностям, появится в 2018 году на юго-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новое общественное пространство будет предназначено для всех возрастных групп и заинтересует как детей, так и взрослых. Сад ориентирован на посетителей с ограниченными возможностями, поэтому композиции из растений будут приподняты до уровня удобного контакта", - рассказал П.Бирюков журналистам в пятницу.
Он уточнил, что сад раскинется на площади 3 тыс. кв. метров по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д.1, корп.1.
По плану благоустройства, сад разделят на несколько тематических зон, включающих в себя уголки дикой природы и культурного ландшафта: "Природа России", "Огород", "Аптекарский огород".
Это позволит посетителям прикоснуться к растениям и ощутить ароматы различных экологических систем, расположенных на территории страны.
В парке поставят тактильные таблички с описанием каждой зоны, чтобы посетителям было удобно знакомиться с разновидностями растений.
Кроме того, в саду планируется создать миксбордер - цветник из декоративных кустарников, разнообразных злаков, луговых цветов, включающий композицию с каменистым ручьем.