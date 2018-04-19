Тактильный сад "Шестое чувство" откроется на юго-востоке столицы

20.04.18 12:43

© РИА Новости. Николай Хижняк

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый тактильный сад "Шестое чувство", в первую очередь ориентированный на комфортный отдых людей с ограниченными возможностям, появится в 2018 году на юго-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Новое общественное пространство будет предназначено для всех возрастных групп и заинтересует как детей, так и взрослых. Сад ориентирован на посетителей с ограниченными возможностями, поэтому композиции из растений будут приподняты до уровня удобного контакта", - рассказал П.Бирюков журналистам в пятницу.

Он уточнил, что сад раскинется на площади 3 тыс. кв. метров по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д.1, корп.1.

По плану благоустройства, сад разделят на несколько тематических зон, включающих в себя уголки дикой природы и культурного ландшафта: "Природа России", "Огород", "Аптекарский огород".

Это позволит посетителям прикоснуться к растениям и ощутить ароматы различных экологических систем, расположенных на территории страны.

В парке поставят тактильные таблички с описанием каждой зоны, чтобы посетителям было удобно знакомиться с разновидностями растений.

Кроме того, в саду планируется создать миксбордер - цветник из декоративных кустарников, разнообразных злаков, луговых цветов, включающий композицию с каменистым ручьем.