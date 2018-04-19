Дополнительные поезда "Аллегро" будут назначены на дни матчей ЧМ-2018

20.04.18 12:52

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 апреля. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Аллегро" из Петербурга в столицу Финляндии Хельсинки на период проведения Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба компании в пятницу.

"Для обеспечения перевозки болельщиков на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Санкт-Петербурге ОАО "РЖД" назначает 4, 11 и 15 июля дополнительный поезд "Аллегро" №789 отправлением из Санкт-Петербурга в 00:57, прибытием в Хельсинки в 04:32", - говорится в сообщении.

Стоимость проезда во втором классе составляет 59 евро, в первом - 104,03 евро.