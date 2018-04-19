Бюджет Тульской области в I квартале исполнен с профицитом 3,8% от доходов

20.04.18 12:46

© РИА Новости. Екатерина Штукина

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Бюджет Тульской области в январе-марте 2018 года исполнен с профицитом в 516,4 млн рублей, или 3,8% от доходов, сообщает министерство финансов региона.

Так, доходы областного бюджета составили 13,584 млрд рублей, расходы - 13,068 млрд рублей.

При этом доходы консолидированного бюджета Тульской области в январе-марте достигли 17 млрд рублей, расходы - 16,67 млрд рублей. Консолидированный бюджет Тульской области исполнен с профицитом в сумме 330 млн рублей. Безвозмездные поступления в бюджет Тульской области за 3 месяца составили 2,4 млрд рублей.

Налог на прибыль за квартал в Тульской области составил 4,23 млрд рублей, налог на доходы физических лиц - 5,43 млрд рублей, акцизы - 1,796 млрд рублей, налог на имущество организаций -946,1 млн рублей, налог на совокупный доход - 704,94 млн рублей.

Объем государственного долга Тульской области на 1 апреля 2018 года составил 19 млрд 676,4 млн рублей и с начала года вырос на 5,35%.

Бюджет Тульской области на 2018 год принят с дефицитом 6,48% от расходов. Доходы региональной казны утверждены в размере 63 млрд 624,6 млн рублей, расходы - 68 млрд 35,2 млн рублей, дефицит - 4 млрд 410,6 млн рублей.