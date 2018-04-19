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20.04.18 12:50
Подмосковье совместно с Москвой будет продвигать продукцию на внешние рынки
"Мы говорим не только о РФ, но и о зарубежье. Нашей промышленности требуются новые рынки. Она готова и технологически, и по стоимостным, качественным показателям выходить и успешно конкурировать с компаниями как ближайшего, так и дальнего зарубежья", - сказал Д.Буцаев журналистам.
Он отметил, что в рамках кооперации регионы предоставят предприятиям возможность сертификации и лицензирования на внешних рынках, займутся продвижением их на конференциях.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, речь идет о рынках Европы, Китая и СНГ.
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