Подмосковье совместно с Москвой будет продвигать продукцию на внешние рынки

20.04.18 12:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Столица и Подмосковье будут сотрудничать в сфере продвижения промышленности двух регионов на рынки других субъектов РФ и зарубежья, сообщил зампред правительства Московской области Денис Буцаев.

"Мы говорим не только о РФ, но и о зарубежье. Нашей промышленности требуются новые рынки. Она готова и технологически, и по стоимостным, качественным показателям выходить и успешно конкурировать с компаниями как ближайшего, так и дальнего зарубежья", - сказал Д.Буцаев журналистам.

Он отметил, что в рамках кооперации регионы предоставят предприятиям возможность сертификации и лицензирования на внешних рынках, займутся продвижением их на конференциях.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, речь идет о рынках Европы, Китая и СНГ.