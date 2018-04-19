Дождь и штормовой ветер ожидаются 21 апреля в Подмосковье

20.04.18 13:00

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Дождь и штормовой ветер ожидаются в Подмосковье в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Согласно прогнозу погоды (. . .), 21 апреля по Московской области ожидается дождь, усиление западного ветра с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало гражданам, находясь в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна.

"Если сильный ветер застал вас на улице: немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.; держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев", - информирует МЧС.