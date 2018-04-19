Более 50 самолетов и вертолетов подразделений ЮВО примут участие в параде в Ростове-на-Дону

20.04.18 13:04

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 50 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа привлечены на военный парад в Ростове-на-Дону в честь 100-летия образования ЮВО, сообщает пресс-служба военного округа.

"Начиная с 24 апреля летчики приступят к отработке элементов будущего пролета, а 5 мая состоится показ военной авиационной техники в небе над Ростовом-на-Дону. Экипажи вертолетов откроют воздушный парад над городской набережной, являясь своеобразной небесной знаменной группой, с флагами Российской Федерации и видов Вооруженных Сил", - сказано в сообщении

В связи с этим экипажи и техника уже перебазированы на оперативные аэродромы в Ростовской области и Краснодарском крае. В парадный строй войдут самолеты военно-транспортной авиации ВКС России - Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34 и вертолеты армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.

Проход вертолетной группы будет осуществляться на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации пролетят на высоте 250-300 м со скоростью около 600 км/час, военно-транспортной - на высоте 300 м со скоростью 500-600 км/час.

Кульминацией воздушного парада станут показательные выступления парашютистов ЮВО, которые после постановки дымовой завесы самолетами Су-24М на парашютах пронесут в свободном полете Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Южного военного округа.