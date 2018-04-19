Новый провал обнаружен в нежилой зоне Березников, вблизи затопленного рудника Уралкалия

20.04.18 13:21

© РИА Новости. Вадим Жернов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый провал обнаружен вблизи затопленного рудника БКПРУ-1 "Уралкалия", в нежилой зоне Березников (Пермский край).

"18 апреля при производстве маркшейдерского мониторинга на огражденной территории в юго-западной части опасного участка "Панели переходного периода" была обнаружена провальная воронка в районе дома N33 по ул. Котовского", - сообщается на сайте администрации Березников со ссылкой на данные калийной компании. "Размеры воронки 4,5 на 7,5 метра, глубина около 3,5 метров. Место обнаружения воронки совпадает с прогнозом, сделанным Горным институтом УрО РАН и ОАО "Галургия" в 2014 году", - отмечается в сообщении.

Зона, где образовался провал, была закрыта в 2015 году, дома расселены, доступ на территорию запрещен.

В октябре 2006 года на руднике БКПРУ-1 "Уралкалия" в Березниках произошла авария: на одном из участков рудника было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 года в районе аварийной шахты компании произошел провал грунта над карстовой полостью, в результате чего в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции "Березники", а также ряд жилых домов. После этого в районе затопленного рудника было обнаружено еще несколько зон проседания грунта.