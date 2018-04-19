В администрации Якутии опровергли сообщения о госпитализации главы региона Борисова

20.04.18 13:30

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Публикации в ряде СМИ об экстренной госпитализации главы Якутии Егора Борисова не соответствуют действительности, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель руководителя департамента по информационной политике администрации главы и правительства Якутии Семен Дьячковский.

"Егор Борисов посещал стационар в плановом порядке. Никакой экстренной госпитализации не было, он чувствует себя хорошо", - сообщил С. Дьячковский.

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Е. Борисова в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Со 2 апреля глава Якутии находится в плановом отпуске. Исполняет обязанности главы республики председатель регионального правительства Евгения Чекина.