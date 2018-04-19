Циклон на выходных принесет дожди в Петербург и Ленобласть

20.04.18 13:35

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области похолодает, пройдут дожди, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

Ночью приближение циклона с запада принесет в Ленинградскую область дожди различной интенсивности, днем в отдельных районах они будут сильные. Во второй половине дня начнется похолодание, местами возможны осадки в виде мокрого снега. С прохождением циклона через Петербург ветер повернет к северо-западному, северному и днем усилится до 7-12 м/с, во многих районах области ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток плюс 4-9 градусов, но с середины дня начнется похолодание.

В воскресенье циклон уйдет на Москву, и погода начнет улучшаться. Ночью осадки пройдут в большинстве районов, утром и днем будут только местами. Ветер сохранится северного, северо-восточного направления, но ослабеет до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем плюс 3-8 градусов.

В Санкт-Петербурге в субботу дожди, местами сильные, вечером не исключен мокрый снег. Днем ожидается сильный северный ветер. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха в субботу плюс 6-8 градусов, с понижением с середины дня. В воскресенье ночью от нуля до плюс 2 градусов, днем плюс 4-6 градусов.