Россия и Запад не нуждаются в посредниках в диалоге по ситуации в Сирии

20.04.18 14:00

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Россия и Запад не нуждаются в посредниках в диалоге по сирийскому урегулированию.

"Я не слышал, чтобы Австрия предлагала свои услуги в качестве посредника между Россией и Западом по сирийскому вопросу. В Сирии нужно только одно посредничество: посредничество между всеми сирийскими сторонами", - заявил С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль, отвечая на вопрос о возможной посреднической роли Вены в сирийском урегулировании.

По его словам, "я здесь не вижу никакого поля для посредничества между Россией и Западом".

Вместе с тем российский министр отметил, что Москва "очень ценит факт активного вовлечения Австрии в усилия по созданию правильной атмосферы для выполнения решений СБ ООН".