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20.04.18 14:26

Губернатор ЯНАО в 2017г в совокупности заработал более 24 млн руб., увеличив доход на 21%

© РИА Новости. Владимир Трефилов
20 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в 2017 году заработал 24,294 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Так, доход губернатор по основному месту работы составил 23,657 млн рублей. Доходы от других видов деятельности (почетные звания и награды) равнялись 637,239 тыс. рублей и были направлены в благотворительный фонд.

По итогам 2016 года Д.Кобылкин заработал 20 млн рублей, в том числе 18,5 млн рублей по основному месту работы, 266,644 тыс. рублей - от других видов деятельности и 1,3 млн рублей от продажи земельного участка.

Таким образом, по итогам 2017 года совокупный доход губернатора вырос по сравнению с 2016 годом на 21%.

В пресс-службе губернатора ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что рост доходов произошел за счет получения компенсации за неиспользованный отпуск.

Автомобилей и недвижимости в России и за рубежом у губернатора нет. В фактическом пользовании Д.Кобылкина остались трехкомнатная квартира в Салехарде площадью 89,1 кв. м и имущество, принадлежащее супруге и детям.

Доход супруги Д.Кобылкина составил 185,221 тыс. рублей. В ее собственности по-прежнему квартира в России площадью 51,1 кв.м, земельный участок для садоводства и огородничества на 1,9 тыс. кв.м и автомобиль Land Rover 2014 года выпуска.

По итогам 2016 года доход супруги главы региона составлял 33 тыс. рублей.

Несовершеннолетняя дочь главы региона дохода в 2017 году не получала. Вместе с совершеннолетними братом и сестрой она остается владелицей одной третей доли земельных участков площадью 1,931 тыс. кв.м и 3,313 тыс. кв.м, а также одной третей жилого дома на 474,6 кв., жилого дома площадью 140,3 кв.м, жилого дома на 277,9 кв.м.

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