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20.04.18 14:39
Курганский губернатор в 2017 году заработал на 265 тыс. рублей меньше, чем годом ранее
Согласно материалам, размещенным на официальном сайте правительства Курганской области, доходы руководителя региона в 2017 году составили 3 млн 155 тыс. рублей.
В 2016 году А.Кокорин заработал 3 млн 420 тыс. рублей. Таким образом, его доход в 2017 году снизился на 265 тыс. рублей, или на 7,8%.
Глава Курганской области владеет в РФ 1/3 доли квартиры площадью 61 кв. м и легковым автомобилем УАЗ 39094. Супруга главы региона является собственницей третьей части указанной квартиры, ей принадлежат земельные участки площадью 280 кв. м и 1997 кв. м, жилой дом 77,6 кв. м, а также строящийся жилой дом 481,5 кв. м.
А.Кокорин вступил в должность губернатора Курганской области 26 сентября 2014 года. С 14 февраля 2014 года он был временно исполняющим обязанности губернатора после отставки предыдущего главы региона Олега Богомолова. Ранее А.Кокорин был главой администрации Шадринска.
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