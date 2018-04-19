Курганский губернатор в 2017 году заработал на 265 тыс. рублей меньше, чем годом ранее

20.04.18 14:39

© РИА Новости. Михаил Мордасов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Курганской области Алексей Кокорин и его супруга отчитались о доходах, полученных в 2017 году.

Согласно материалам, размещенным на официальном сайте правительства Курганской области, доходы руководителя региона в 2017 году составили 3 млн 155 тыс. рублей.

В 2016 году А.Кокорин заработал 3 млн 420 тыс. рублей. Таким образом, его доход в 2017 году снизился на 265 тыс. рублей, или на 7,8%.

Глава Курганской области владеет в РФ 1/3 доли квартиры площадью 61 кв. м и легковым автомобилем УАЗ 39094. Супруга главы региона является собственницей третьей части указанной квартиры, ей принадлежат земельные участки площадью 280 кв. м и 1997 кв. м, жилой дом 77,6 кв. м, а также строящийся жилой дом 481,5 кв. м.

А.Кокорин вступил в должность губернатора Курганской области 26 сентября 2014 года. С 14 февраля 2014 года он был временно исполняющим обязанности губернатора после отставки предыдущего главы региона Олега Богомолова. Ранее А.Кокорин был главой администрации Шадринска.