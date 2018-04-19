Ввод жилья в Крыму вырос в три раза в 2017 году

20.04.18 14:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Объемы ввода в эксплуатацию нового жилья в Республике Крым в 2017 году увеличились в три раза по сравнению в 2016 годом, по итогам первых двух месяцев 2018 года рост к предыдущему году составил 20%, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"В три раза в 2017 году по отношению в 2016 году в Республике Крым увеличился объем ввода жилья. 833 тысячи квадратных метров (в 2017 году - ИФ) - это очень хороший показатель, очень хорошая динамика. По первому кварталу 2018 года цифр еще нет, есть цифры первых двух месяцев - там тоже рост ввода жилья 20% к 2017 году", - сказал М.Мень в пятницу на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Глава Минстроя РФ также сообщил, что ипотечные ставки в Крыму продолжают снижаться. "В стране в целом мы преодолели психологический барьер ипотечной ставки в 10%, сегодня 9,7% ипотечная ставка в среднем по стране. В Крыму в прошлом году ипотечная ставка была 11,2%, сегодня - уже 10,42%. Думаю, последний рывок нужен для того, чтобы преодолеть в Крыму и Севастополе этот психологический барьер", - сказал А.Мень.