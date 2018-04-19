Офицер СКР Максименко приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 165 млн рублей за взяточничество

20.04.18 14:56

© РИА Новости. Алексей Панов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в пятницу приговорил к 13 годам колонии строгого режима начальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко за взяточничество, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Максименко виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей", - говорится в приговоре судьи Олега Музыченко.

Кроме того, суд лишил М.Максименко специального звания полковник юстиции и на три года запретил ему занимать должности в органах власти.