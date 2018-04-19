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20.04.18 14:56
Офицер СКР Максименко приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 165 млн рублей за взяточничество
"Признать Максименко виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей", - говорится в приговоре судьи Олега Музыченко.
Кроме того, суд лишил М.Максименко специального звания полковник юстиции и на три года запретил ему занимать должности в органах власти.
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